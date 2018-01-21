كيف علق أنور قرقاش على العمليات التركية في عفرين؟

العالم - سوريا

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" مساء اليوم الأحد، إن "التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر".

وتابع قرقاش قائلا "دون ذلك يهمش العرب وتصبح أوطانهم مشاعا".

يذكر أن تركيا أعلنت رسميا، أمس السبت بدء عملية عفرين [بريف حلب شمال غربي سوريا]، تحت اسم "غصن الزيتون".

​وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا بقصف مدفعي عبر الحدود"، مؤكدا مشاركة ميليشبات الجيش بشكل فعال في العملية.

وادعت رئاسة الأركان التركية إن "العملية تهدف لإرساء الأمن والاستقرار على حدودنا، وفي المنطقة، والقضاء على إرهابيي (حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، وداعش المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في عفرين، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين".

ونفت الخارجية السورية، أمس السبت، إبلاغها بالعملية من قبل الحكومة التركية، وقالت إنها " تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية".

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