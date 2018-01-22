ماتيس: تركيا أبلغتنا قبل غاراتها الجوية شمالي سوريا

العالم - الاميركيتان

أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الأحد أن أنقرة أبلغت الولايات المتحدة مسبقا قبل إطلاق عمليتها في سوريا ضد القوات الكردية المتحالفة مع واشنطن، مشيرا إلى وجود مخاوف أمنية "مشروعة" لدى الجانب التركي.



وقال ماتيس للصحافيين في طائرته في بدء جولته الآسيوية "كانت تركيا صريحة. نبهونا قبل إطلاق الطائرات (...) قاموا بذلك بالتشاور معنا ونعمل الآن على الخطوات التالية عبر وزارة الخارجية".



واضاف إن تركيا هي "الدولة الوحيدة في حلف شمال الاطلسي التي تشهد تمردا داخل حدودها، ولدى تركيا مخاوف امنية مشروعة"، في اشارة الى حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا في تركيا منذ العام 1984.

من جهة ثانية بدأ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس جولة آسيوية تستغرق أسبوعا تشمل إندونيسيا وفيتنام، وسط مساع أمريكية لتعزيز التعاون العسكري مع هذين البلدين.

وقال ماتيس للصحفيين: "نحن نتشارك المحيط الهادئ.. محيط يحمل صفة الهدوء ونأمل بأن يبقى هادئا بما يضمن ازدهار الدول التي تستخدمه وتعيش فيه".

وأضاف: "أريد التشديد على أننا نحترم سيادة البلدان الآسيوية.. نحن نعتبر أن لا أحدا يجب أن يهيمن على خياراتها الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية".

وسيصل وزير الدفاع الأمريكي الاثنين إلى جاكرتا، ويلتقي في اليوم التالي الرئيس جوكو ويدودو ووزير دفاعه رياميزارد رياكودو لبحث التعاون البحري مع الأرخبيل الممتد من المحيط الهندي إلى المحيط الهادئ.

وينوي ماتيس في فيتنام إجراء محادثات تتناول حرية الملاحة في بحر الصين، حيث وسعت بكين رقعة نفوذها في السنوات الأخيرة عبر إنشاء قواعد عسكرية في جزر متنازع عليها.

المصدر: أ ف ب