البث المباشر
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وسط اطلاق لقنابل الصوت والغاز
مراسل العالم : إصابة 3 من جنود الاحتلال الاسرائيلي بعد رشقهم بالحجارة بالقرب من بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل دخانية في محيط برج "كيسوفيم" العسكري شرق القرارة
أ ف ب: وزير الخارجية الفرنسي يزور ايران في الخامس من اذار/مارس
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يقتحم عدداً من المنازل في بلدة "عزون" شرق قلقيلية
مراسل العالم : سقوط 3 قذائف صاروخية مصدرها الأراضي السورية، على مدينة الريحانية التابعة لولاية "هطاي"جنوبي تركيا
مراسل العالم: قنص جنديين سعوديين في موقعي الشرفة والشبكة بنجران
وزير الخارجية الفرنسي: مجلس الأمن يبحث الوضع في سوريا غدا
رويترز: استهداف مدينة كيليس التركية الحدودية بصاروخ اطلق من الاراضي السورية
الخارجية الاميركية: تيلرسون أبلغ نظيريه التركي والروسي بأن أميركا "قلقة للغاية" بشأن الوضع في شمال غرب سوريا

مجلس الأمن يبحث الأزمة السورية والهجوم التركي على عفرين

مجلس الأمن يبحث الأزمة السورية والهجوم التركي على عفرين
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسة لبحث تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا بعدما شنت تركيا هجوما على المقاتلين الأكراد في عفرين السورية، بحسب ما أعلن مسؤولون.

العالم - اسيا والباسفيك

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة من أجل الاستماع إلى تقرير لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حول زيارته الأخيرة لسوريا.

وبناء على طلب فرنسا ستتناول مناقشات الجلسة المغلقة الحملة العسكرية السورية على إدلب والغوطة الشرقية، وكذلك الهجوم التركي الأخير، بحسب ما أعلن دبلوماسيون الأحد.

وأطلقت تركيا السبت عملية عسكرية لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين في شمال سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده قلقة للغاية إزاء "التدهور الخطير للأوضاع" في مناطق مضطربة كعفرين.

بدورها أعربت روسيا التي تدعم الحكومة السورية عن قلقها، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سحبت قواتها من عفرين "لمنع استفزازات محتملة وجعل حياة العسكريين الروس وصحتهم في منأى من أي تهديد".

وتدعم الولايات المتحدة القوات الكردية في الحرب ضد تنظيم داعش، وقد دعت واشنطن الأحد أنقرة إلى "ممارسة ضبط النفس، وضمان أن تبقى عملياتها محدودة في نطاقها ومدتها، ودقيقة (في أهدافها) لتجنب سقوط ضحايا مدنيين".

إلا أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قال إن لتركيا المنضوية في الحلف الأطلسي مخاوف "مشروعة" في سوريا، وأن مسؤولين أميركيين تبلغوا مسبقا بالعملية العسكرية التركية.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الأمن مناقشاته قرابة الساعة 11:30 صباحا (16:30 ت غ)، بحسب ما أوضح دبلوماسيون.

روابط ذات صلة

كيف علق أنور قرقاش على العمليات التركية في عفرين؟

بالفيديو..تركيا تقصف عفرين، و فرنسا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن

بالفيديو.. الحماية الكردية تدمر "دبابة تركية" في عفرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مجلس الأمن يبحث الأزمة السورية والهجوم التركي على عفرين

السودان يغرق في الظلام للمرة الثانية خلال شهر

مدريد تطالب بمذكرة توقيف دولية بحق زعيم كتالونيا

رونالدو يخطف الأضواء.. بهدفين ودماء وهاتف

لودريان: مجلس الأمن الدولي يجتمع الاثنين لبحث الوضع في سوريا

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل كريستيانو رونالدو بهاتفه!

قصف مدفعي يستهدف تجمعات العدوان السعوديان

وزير الداخلية البحریني يعرض صور معتقلين تغيرت ملامحهم بسبب التعذيب!

بالفيديو.. شاهد كيف بدا مطار أبو الضهور من الداخل بعد تحريره

كشف خطة بن سلمان للاستحواذ  على مجموعة "بن لادن"

الرياض وأبوظبي تحولان جنوب اليمن مسرحا للصراع بينهما

القبائل السوريّة تدعو إلى فضّ تحالف "قسد" مع واشنطن

تعرف على "شارلي شابلن العرب" ... رثى نفسه قبل وفاته بـ 15 يوما!

قيادي بارز في أنصارالله:  مفاجات قادمة ستغير مواقف العالم تجاه اليمن

تعرض قائد عسكري رفيع بمرتزقة العدوان لمحاولة اغتيال بتعز

ايراني يحرز البرونزية بكأس العالم لتسلق الجليد في سويسرا

لافروف يحمل امريكا مسؤولية التصعيد التركي في سوريا

علامات تدل على قدرات حسية خارقة!... قد تكون ممن يمتلكها!

كيف علق أنور قرقاش على العمليات التركية في عفرين؟

رواد المواقع في الامارات يهاجمون محمد بن زايد بشدة... ماذا قالوا؟

الأکثر مشاهدة