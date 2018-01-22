تركيا تصدر مذكرات توقيف بتهمة الدعاية ضد العملية العسكرية في سوريا

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وذكرت شبكة التلفزيون العامة "تي ار تي" ان مذكرات التوقيف هذه تشمل 18 شخصا في اسطنبول و17 شخصا في دياربكر اكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، حيث اوقف ثمانية اشخاص صباح الاثنين.

ويشتبه بان هؤلاء الاشخاص قاموا بدعاية لمصلحة وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تشن ضدها تركيا هجوما في منطقة عفرين.

وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب "منظمة ارهابية" مرتبطة بشكل وثيق بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حركة تمرد على الارض التركية منذ 1984. لكن واشنطن تعتبر وحدات حماية الشعب قو مقاتلة فعالة لمكافحة جماعة "داعش" الوهابية.

من جهة اخرى، فتح مدع في اسطنبول الاثنين تحقيقا بحق 57 شخصا يشتبه خصوصا بتورطهم في ما وصف بـ "دعاية ارهابية" و"تحريض على الكراهية" و"اهانة الرئيس" على موقع تويتر بشكل مرتبط بالعملية الجارية في سوريا، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وتخضع شبكات التواصل الاجتماعي لمراقبة مشددة في تركيا التي تحتل المرتبة الاولى في اغلب الاحيان للدول التي تطلب سحب محتويات من الموقع.

وقالت قناة "تي ار تي" ان النائب العام في فان (جنوب شرق) فتح تحقيقا ضد اربعة نواب لاكبر حزب مؤيد للاكراد في تركيا حزب الشعوب الديموقراطي الذي دعا الى التظاهر ضد الهجوم التركي.

ومنعت الشرطة التركية الاحد تظاهرتين ضد العملية واحدة في اسطنبول حيث اوقف سبعة اشخاص، والثانية في دياربكر.

وكان الرئيس رجب طيب اردوغان حذر الاحد من ان من يتظاهر ضد العملية التركية تلبية لدعوة حزب الشعوب الديموقراطي سيدفع "ثمنا باهظا جدا".

المصدر: وكالات

