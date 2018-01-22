مجموعة مجهولة تهاجم شاحنات وقود بجنوب طرابلس الليبية

العالم - ليبيا

وأضافت المصادر أنه في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم باغتت المجموعة المسلحة عدداً من الشاحنات الناقلة للوقود بهجوم في منطقة الرابطة الغربية والتي كانت في طريقها لإمداد عدد من مناطق الجبل الغربي بالوقود، مبينةً أنه لم تترتب على الهجوم أضرار بشرية.

يُشار إلى أنّ شركة البريقة - الموزع الرئيسي للوقود -، كانت أعلنت في وقت سابق عن توفر كميات كبيرة من الوقود، مطالبةً الجهات المسؤولة بتأمين نقل الوقود من مدينة طرابلس إلى مدن ومناطق غرب وجنوب ليبيا.

هذا وتشهد طرابلس وبعض مناطق غرب ليبيا أزمة في توزيع الوقود حيث تصطفّ السيارات في طوابير طويلة تتجاوز الكيلومتر في بعض المحطات طلباً للتزود بالوقود.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط أنّ سبب أزمة الوقود في طرابلس وبعض المناطق الغربية يرجع إلى إضراب الشركات الناقلة وشركات التوزيع عن العمل نتيجةَ عدم تلبية مطالبهم المتمثلة في زيادة تسعيرة نقل الوقود إلى المحطات.

وأوضحت الشركة أنّ الوقود متوفر في المستودعات النفطية إلّا أنّ إضراب الشركات حال دون توزيعه على المحطات، داعيةً المجلس الرئاسي إلى ضرورة التدخل والتواصل مع شركات النقل والتوزيع لضمان تغطية العجز في المحروقات.

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