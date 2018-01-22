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روحاني يكلف رئيس منظمة حماية البيئة ووزير الزراعة بمكافحة ظاهرة الغبار

روحاني يكلف رئيس منظمة حماية البيئة ووزير الزراعة بمكافحة ظاهرة الغبار
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

قام الرئيس الايراني حسن روحاني بتكليف رئيس منظمة حماية البيئة ووزير الزراعة بالتوجه الى محافظة خوزستان لدراسة الاوضاع عقب زيادة نسبة الغبار في جنوبي غربي البلاد وكذلك الاشراف على المشاريع القصيرة المدى عن كثب، في إطار مكافحة هذه الظاهرة بشكل اسرع.

العالم - ايران

وبناء على أمر من الرئيس روحاني توجه رئيس منظمة حماية البيئة "عيسى كلانتري" ووزير الزراعة "محمود حجتي" الى محافظة خوزستان، في اطار مهمة متابعة المشاريع الحكومية القصيرة المدى لمكافحة ظاهرة الغبار في هذه المحافظة.

هذا واستلم الرئيس الايراني صباح اليوم الاثنين، تقارير شاملة حول آخر تطورات الأوضاع في خصوص العواصف الترابية وظاهرة الغبار، خلال اجتماع خاص عقد من أجل دراسة هذه الظاهرة التي تجتاح هذه الايام جنوب غربي البلاد، إذ قام روحاني بتكليف كلانتري وحجتي مهمة الذهاب الى خوزستان لدراسة الاوضاع بشكل عاجل واشراف على المشاريع عن كثب، لاتخاذ القرارات اللازمة بشكل اسرع نظرا لخطورة الاوضاع في هذه المناطق.

كما وأن مجلس الوزراء قام بدراسة اسباب وملابسات حصول ظاهرة الغبار، خلال اجتماعاته الاخيرة، اذ قام الرئيس روحاني بإصدار أوامر للمضي في مشاريع قصيرة المدى، فضلا عن مشاريع أخرى طويلة المدى، تأتي في سياق إحتواء ظاهرة الغبار والتقليل من حجم الثلوث البيئي الناجم عن هذه الظاهرة في مختلف المناطق داخل البلاد.

ويقع على عاتق رئيس منظمة حماية البيئة ووزير الزراعة ايضا، ابلاغ روحاني بالموانع المحتملة في حال إن حصلت وارسال تقارير بشكل منتظم لرئيس الجمهورية.

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