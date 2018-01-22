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اغلاق السعودية لمطار صنعاء خلق ماساة انسانية

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

موضوع استمرار الحصار و اغلاق لمطار صنعاء الدولي هو موضوع مستمر و من لم تقتله صواريخ السعودية والاماراتية بشكل مباشر او لم يمت بالمجاعة والاوبئة يقتله المرض بسبب عدم استطاعته للخروج من اليمن اثر اغلاق المطارات والموانيء و انعدام الكادر الطبي و الادوية.

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