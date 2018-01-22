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فؤاد معصوم يصدر مرسوما بتحديد ١٢ ايار مايو موعدا للانتخابات التشريعيه في العراق
الجيش السوري يسيطر علی قرية "ابو حريق" غرب قرية طوطح بعد مواجهات مع داعش
الرئيس اللبناني يبدأ الثلاثاء زيارة للكويت تستمر يومين هي الأولى له منذ انتخابه، في نهاية أكتوبر/تشرين الثاني 2016
مصر تؤهل مصافيها وتستأنف استيراد الخام العراقي
القوات المسلحة التركية تبدأ هجوما بريا انطلاقا من أعزاز للوصول إلى منطقة عفرين
وزاره الصحة بغزة تعلن دخول الخدمات الصحية في قطاع غزة مرحلة الخطر بسب ازمة الوقود
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع "قاهر تو إم" على معسكر الخيامي بتعز
مصدر فلسطيني كبير لإذاعة كان العبرية: عباس أبلغ السيسي بقبوله عودة الوساطة الأمريكية حتى دون إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة "للكيان"
لافروف: الغرب قلق بشأن محاصرة مسلحي "جبهة النصرة" في إدلب
الكرملين: روسيا على اتصال بالقيادتين التركية والسورية بشأن التطورات الجارية
فؤاد معصوم يصدر مرسوما بتحديد ١٢ ايار مايو موعدا للانتخابات التشريعيه في العراق
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.