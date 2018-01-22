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رسائل الواتساب الخاص بكم مهددة بالسرقة!

رسائل الواتساب الخاص بكم مهددة بالسرقة!
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكتشف باحثو الأمن برامج تجسس متقدمة للغاية قادرة على سرقة رسائل واتساب والتنصت على مكالمات المستخدمين.

العالم -  العالم الرقمي

ويمكن لتلك البرامج الضارة التجسس على نطاق واسع على الناس، وإجبار هواتفهم على تسجيل الأصوات والفيديوات والتقاط الصور دون علم المستخدم، إضافة إلى سرقة الرسائل النصية وسجلات المكالمات، وهذا يحدث دون إثارة الشكوك.

ووفقاً لموقع الإنديبندنت البريطاني، فالبرامج الجديدة تحمل اسم Skygofree، ولكنها غير مرتبطة بشركة Sky أو أي من منتجاتها، كما لا تؤثر على خدمة Sky Go، ويصفها الباحثون في شركة "كاسبرسكي لاب" بأنها واحدة من أكثر البرامج الضارة التي تزرع داخل الهواتف الذكية، إذ تتضمن عدداً من المميزات المتقدمة التي لم يسبق لها مثيل، والتي يمكن أن تعطي مهاجماً كامل التحكم من بعد في الجهاز المصاب.

وواحدة من السمات الأكثر أهمية لهذه البرامج هي القدرة على سرقة رسائل واتساب، من خلال الاستفادة من ميزة Accessibility Services على هواتف آندرويد، ما يعني أنها لا تستفيد من أي نقاط الضعف داخل تطبيق الرسائل نفسه، وعلى الرغم من أنها تتطلب إذناً خاصاً من الضحية لسرقة الرسالة، فإنه يمكن تحقيق ذلك من خلال خداع بسيط.

ويشير الباحثون إلى أن برمجيات Skygofree يمكنها أيضا التنصت على المحادثات المحيطة والضوضاء عندما يدخل الجهاز المصاب موقعاً محدداً، فهي قادرة على تشغيل ميكروفون الهاتف المصاب من بعد وإرغامه على تسجيل كل ما يجري حوله، ووجد الباحثون 48 من الأوامر المختلفة التي يمكن تنفيذها من المهاجمين.

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