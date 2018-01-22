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جامعة طهران تحصل على جائزة عالمية في مجال الطاقة

جامعة طهران تحصل على جائزة عالمية في مجال الطاقة
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

صنف المشروع العلمي الذي شاركت به جامعة طهران بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسة المياه والصرف الصحي في طهران بالمرتبة الخامسة عالمياً في مجال الطاقة.

العالم- ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجموعة من الباحثين من كلية العلوم والتقنيات الحديثة من جامعة طهران شاركوا في الدورة الثامنة عشرة للمؤسسة العالمية للطاقة التي أقيمت في العاصمة طهران، حيث تمكن الفريق المشارك بالحصول على المرتبة الخامسة عبر مشروع "منظومة الضغط الناعم".

وأشرف على هذا المشروع جامعة طهران بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسة المياه والصرف الصحي في طهران، وذلك خلال سنتين ونصف.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي تحت شعار الاقتصاد المقاوم ويهدف إلى تعزيز وتطوير التوربينات الكهربائية الصغيرة في خطوط المياه الموزعة والناقلة في المدن بهدف توليد الطاقة وتخفيف الضغط في ذروة الاستهلاك. 

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