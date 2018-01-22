أنباء عن بدء الجيش التركي الدخول إلى عفرين من محور إعزاز

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وكانت القيادة التركية أعلنت السبت عن بدء حملة عسكرية في عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، بحيث تبدأ العملية على الارض في اليوم التالي.

وذكرت وكالة "أنباء الأناضول" نقلا عن مصدر عسكري تركي أن القوات المسلحة التركية بدأت عملية انطلاقا من عزاز الواقعة شرق عفرين شمالي سوريا.

وأطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون" بالاشتراك مع مسلحين من ما يسمى "الجيش السوري الحر" ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب العمال الكردستاني" يوم السبت بدأتها بضربات جوية واستمرت في اليوم التالي مع انطلاق الهجوم البري.

وذكرت السلطات التركية أنه من المقرر أن تنتهي العملية بسرعة. وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بأن "قواته ستدمر الميليشيات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا".

وفى وقت سابق اليوم ذكرت الاناضول أن القوات التركية سيطرت على 11 موقعا للقوات الكردية.

المصدر: سبوتنيك

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