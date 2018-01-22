عمليات انزال وآلاف الجنود والمعدات والآليات .. ماالذي تفعله أميركا في دير الزور ؟

العالم - سوريا

وبينت المصادر أن نوعية المعدات والآليات تشير لنية القوات الأمريكية بناء قاعدة عسكرية دائمة في الحقل النفطي وتثبيت نقاط سيطرتها في الريف الشرقي .

وكانت قوات سورية الديمقراطية قد سيطرت على حقل "العمر” أواخر العام الماضي بعد انسحاب عناصر تتظيم "داعش" منه بدون قتال .

ويعد حقل ” العمر ” النفطي أكبر حقل نفطي في سورية وكان ينتج ثلث كمية النفط المستخرجة .. ويشاع في المنطقة أن خبراء كنديين من شركة ” شل ” اكدوا أن حقل العمر والمنطقة المحيطة به تعوم على بحر من النفط .

المصدر : شام تايمز

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