بذلنا كافة الجهود من أجل إنقاذ طاقم ناقلة النفط الإيرانية

العالم- ايران

وتطرق الرئيس روحاني في مقابلة مع القناة الأولى للتفلزيون الايراني الى القضايا الداخلية واصفا حادثة ناقلة نفط سانتشي الايرانية ومقتل طاقمها بالحادثة المريرة والمؤلمة.

واشار الرئيس الروحاني الى اتصالات وزارة الخارجية الايرانية بالجهات المعنية الصينية بشان انقاذ طاقم ناقلة النفط الايرانيه، مبينا انه تم ايفاد فريق من القوة البحرية للجيش لانقاذ طاقم الناقلة الايرانية،معربا عن اسفه البالغ لمصرع هؤلاء الاعزاء في هذا الحادث، مجددا تعازيه لذوي ضحايا الحادث ومطالبا المسؤولين الايرانيين المعنيين بدراسة اسباب وقوع الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشان.

وفيما يتعلق بحجم عائدات البلاد توقع الرئيس الايراني في هذه المقابلة بان تبلغ العائدات النفطية وغير النفطية في البلاد نحو 90 مليار دولار في نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 مارس / آذار المقبل) ، مبينا في الوقت نفسه بان نفقات البلاد في هذا العام ستبلغ حوالي 70 الى 75 مليار دولار.

وأشار روحاني الى ان عائدات البلاد من العملة الصعبة ستزداد خلال العام الايراني القادم،مؤكدا على ضرورة خفض اسعار العملة الصعبة في البلاد، مشيرا الى الاشكالات القائمة جراء فترة الحظر التي فرضت على البلاد وقال هناك اشكالات قائمة جراء فترة الحظر ولم يتم ازالتها كالعلاقات مع المصارف الاقليمية و الدولية.

وفيما يتعلق بالاشاعات حول ارتفاع اسعار العملات الصعبة حتى نهاية العام الإيراني الحالي بيّن الرئيس روحاني في هذه المقابلة انه ليس من مصلحة الحكومة رفع سعر الدولار لتوفير نفقاتها مؤكدا ان الحكومة لن تسعى وراء رفع اسعار العملات الصعبة لان ذلك سيترك تاثيرات مختلفة على حياة الناس.

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