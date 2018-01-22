فرنسا تجدد التاكيد على ضرورة الاحترام بالاتفاق النووي

العالم- ايران

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة 'لو فيغارو' ردا على سوال، إن الموقف الفرنسي يعتمد على الحزم والتوازن، التوازن هو احترام التعهدات التي أطلقت في يوليو 2015 بشأن الاتفاق النووي الإيراني لان هذا الاتفاق قوي وطهران تحترم بنوده، .

واضاف ان اي دوله تدير ظهرها لهذا الاتفاق فانها بلاشك ستجعله من دون قيمه، اما بالنسبة للحزم فان هذا الحزم سيكون بشان القدرات الصاروخيه الايرانية وفقا لقرار مجلس الامن الرقم 2231، حسب تعبيره.

وصرح ان فرنسا تعهدت دوما بان تجري حوارا مع ايران حول موضوع الصواريخ البالستية والقضايا الإقليمية.

213