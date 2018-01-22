الجيش السوري وحلفاؤه يبدأون بقضم القرى في الجيب المحاصر

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وكان الجيش السوري وحلفاؤه قد تمكنوا من حصار المسلحين في جيب تبلغ مساحته أكثر من 1100 كم مربع، يمتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب، إلى غرب سنجار في ريف إدلب، وصولاً لشمال السعن بريف حماة، بعد سيطرتهم على قرى الجعكية، حميدية شداد، الحميدية شرق مطار ابو الضهور بعد مواجهات مع جبهة النصرة الارهابية والفصائل المرتبطة بها.

السيطرة على تلك القرى التي أدت إلى حصار الجيب بشكل كامل، جاءت بعد تقدم قوات الجيش السوري والحلفاء من ريف حلب الجنوبي من قرى المزيونة، العلية، ام وادي، وتقدمهم أيضاً من المحور الجنوبي الشرقي لمطار أبو الضهور العسكري من قريتي بياعة كبيرة وام جرين، والتقاء القوات المتقدمة من المحورين ببعضها في قرى الجعكية، حميدية شداد، الحميدية".

ويشار إلى أنّ الجيب تسيطر على أكثر من ثلثيه مجموعات من "داعش" الارهابية والقسم المتبقي يخضع لسيطرة "جبهة النصرة"الارهابية والفصائل المرتبطة بها.