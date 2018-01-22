العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملف الاول لبانوراما الليلة..حسم البرلمان العراقي الجدل واعلن ان الانتخابات البرلمانية ستَجري في موعدها المقرر في الثاني عشر من ايار/مايو المقبل.

قرار يأتي بعد ان رفضت المحكمة الاتحادية العليا مطالب نواب من كُتل برلمانية بتأجيل الموعد على خلفيات شتى.

في ملف بانوراما الثاني .. العام الثاني للرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض، يبدأ باحتجاجات ضخمة في مُدن البلاد، رفضا لسياساتِه وتصريحاته المسيئة في اكثر من اتجاه. فيما انتجت مواقفُه انتقادات واسعة من داخل حزبِه الجمهوري.

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