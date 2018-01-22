الرئيس روحاني: وضع الحجر الاساس في عشرة الفجر لتحويل البناء المتهالك الى بناء جديد

العالم - ايران

واضاف الرئيس روحاني في المقابلة التي اجريت مساء الاثنين عبر التلفزيون الايراني ان مشاريع اخذت بنظر الاعتبار في موازنة العام الايراني المقبل تتعلق بجعل البناء مقاوما ازاء الزلازل وكذلك رفاهية الشعب.

واوضح اننا قررنا اعادة تاهيل البناء المتهالك والقديم واخذت احياء بنظر الاعتبار في ارجاء البلاد.

وقال انه في هذه المناطق توضع اراضي حكومية بالمجان بتصرف المطورين والمقاولين لبناء المباني وبالتالي تسليم هذه المباني للذين يعيشون في مناطق البناء المتهالك بالمجان.

وتابع انه يتم وفق هذا المشروع هدم المباني القديمة والمتهالكة وتحويلها الى متنزهات او منازل جديدة وتسليمها للاهالي.

واكد اننا سنضع في هذا الاطار تسهيلات بتصرف الاشخاص وسنستفيد من البنوك وصندوق التنمية الوطنية وموازنة الحكومة من اجل ذلك.

وشدد رئيس الجمهورية ان الحجر الاساسي الاول لهذا المشروع سيوضع في عشرة الفجر لهذا العام في عدة مناطق من طهران، ومن ثم ننتقل الي المحافظات والمدن الاخرى في البلاد ما يمهد لرفاهية الشعب وخلق فرص العمل.

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