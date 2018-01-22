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مجلس الشيوخ الأميركي ينهي شلل الحكومة الفدرالية ويحيل مشروع القانون الى مجلس النواب

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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