تسهيل الاستثمارات لبلوغ انتاج 100 مليون طن بتروكيمياويات سنيا

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة 'ارنا' في ختام زيارته التي قام بها لميناء ماهشهر جنوبي البلاد واستغرقت يومين، قال نوروز زادة انه ومن خلال الدراسات المنجزة عن الوحدات والمشاريع البتروكيمياوية الموجودة في المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة، سيتم ازالة العقبات من طريق الاستثمارات لبلوغ طاقة انتاج 100 مليون طن من المنتوجات البتروكيمياوية في البلاد سنويا.

واضاف، ان هدف الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية علي اساس الخطة التنموية الخمسية السادسة هو ايصال الانتاج السنوي للبلاد في مجال البتروكيمياويات الى 100 مليون طن سنويا حيث سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق هذا الامر.

واوضح نوروز زادة بان الانتاج الراهن للبلاد في مجال البتروكيمياويات هو 50 مليون طن سنويا وهو ما يمثل 85 بالمائة من الطاقة الاسمية للشركات البتروكيمياوية.

يذكر ان المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة في ماهشهر تاسست عام 2007 ، على مساحة 2600 هكتار وتضم في الوقت الحاضر نحو 22 مجمعا للبتروكيمياويات.

وتعد ماهشهر الواقعة جنوب محافظة خوزستان (جنوب غربي ايران) على ساحل الخليج الفارسي، ثاني قطب للبتروكيمياويات في البلاد بعد منطقة عسلوية.

2