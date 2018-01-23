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أول تصريح من صنعاء على تغيير ممثل الأمم المتحدة في اليمن

أول تصريح من صنعاء على تغيير ممثل الأمم المتحدة في اليمن
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

عبر رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي عن ترحيبه لانصياع الأمم المتحدة لقرار الشعب اليمني الذي رفض ممثلها إسماعيل ولد الشيخ.

العالم - العالم الاسلامي

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في تغريدة له على تويتر: "إيجابي أن تنصاع الأمم المتحدة لقرار الشعب الذي رفض الممثل إسماعيل ولد الشيخ لتختار غيره".

وأضاف الحوثي: "ونقول لها (الأمم المتحد) إن الاختيار لممثل لا يحذو حذو سابقه ولا يتعامل بمكاييل الحيف ضد الشعب وقضيته العادلة ولا يلهث وراء الأموال السعودية ستكون خطوة يرحب بها الشعب اليمني المظلوم لنأمل بعدها إيقاف العدوان".

وأعلنت الأمم المتحدة مساء أمس الاثنين، في بيان لها أن ممثلها الخاص في اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد سيغادر منصبه في شباط/فبراير المقبل.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، قد أعلن في لقاء العاشر من رمضان الذي جمع حكماء اليمن، 5 يونيو/حزيران الماضي، أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ غير مرحب به في اليمن.

 وقال الصماد "نوجه رسائلنا للأمين العام للأمم المتحدة الذي جاء بولد الشيخ ليساومنا على ميناء الحديدة بالرواتب نقول له وبصوت واحد إن مبعوثه غير مرغوب فيه بعد اليوم.

وأضاف إذا أرادت الأمم المتحدة أن تأتي بمبعوث جديد، عليه أن يتعامل مع الشعب اليمني بندية واحترام".

المصدر: المسيرة نت

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