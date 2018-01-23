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بالفيديو..هذا ما فعله أب بابنته الرضيعة !!

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

تجرد رجل صيني من الرحمة ، وأقدم على إلقاء ابنته حديثة الولادة في صندوق قمامة ، بالقرب من منزله في مدينة شوانكي بالصين ، لاعتقاده بأنه لايوجد علاج لها .

العالم - منوعات 

وأظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة ، الرجل وهو يلقي ابنته فيما تمكنت سيدة عجوز من التقاط الطفلة المتجمدة وإنقاذ حياتها.

وتمكنت الشرطة الصينية من ضبط الأب ، الذي قال في اعترافه ، أن زوجته كانت حاملا في الشهر الثامن، واشتكت من آلام بالمعدة قبل أن تلد الطفلة في غرفة المعيشة في منزلهما، وبدلا من أخذ الطفلة إلى المستشفى وضعها على السرير ثم ذهب لرعاية زوجته.

وبعد ساعتين، عاد ليعثر على الطفلة تحولت إلى اللون الأرجواني واعتقد أنه لا يمكن علاجها ، فقام بتعبئة الطفلة في كيس ورقي وألقى به في الحاوية القريبة من منزله.

وتم تنبيه الشرطة بعدما انقذت امرأة مسنة الطفلة ونقلتها إلى المستشفى.

وقالت الشرطة في بيان إعلامي: إن الطفلة خضعت للفحص الطبي وتبين أنها في صحة جيدة، وأضافت أنها نقلت إلى المكتب المحلي لرعاية الأطفال ثم إلى دار للأيتام، في حين تم اعتقال الأب والأم.

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