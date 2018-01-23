وثيقة.. ايران تطيح بأميركا باحتياطيها من العملات الأجنبية والذهب!

العالم - إيران

وأشار أحدث تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية أشار الى حجم احتياطي دول العالم من الذهب والعملات الاجنبية، حيث بلغ احتياطي الجمهورية الاسلامية الايرانية من العملات الاجنبية والذهب نهاية عام 2017 أكثر من 132 مليار و600 مليون دولار، محتلاً المركز الـ19 بين 175 دولة في العالم.

وحسب التقرير، فإن احتياطي العملات الاجنبية والذهب لـ156 دولة في العالم اقل من ايران حيث يلاحظ بين اسماء تلك الدول امريكا واندونيسيا وتركيا والامارات والدنماراك والنرويج والسويد واستراليا وجنوب افريقيا وهولندا وقطر والكويت والنمسا وعشرات الدول.

وقد شهد سعر الدولار في ايران خلال الايام الاخيرة عدم استقرار حيث بلغ سعر صرف الدولار الامريكي 47000 ريال، وكان احد مخاوف المواطنين هو زيادة سعر الصرف وقلة احتياطي العملات في البلاد لكن الوثائق تشير الى انه لايوجد نقص لتلبية حاجة السوق من الطلب على الدولار واحتياطي البلاد يمكنه سد هذه الحاجة.

المصدر: وكالة تسنيم

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