البث المباشر

وثيقة.. ايران تطيح بأميركا باحتياطيها من العملات الأجنبية والذهب!

وثيقة.. ايران تطيح بأميركا باحتياطيها من العملات الأجنبية والذهب!
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

بلغ احتياطي الجمهورية الاسلامية الايرانية من العملات الاجنبية والذهب أكثر من 132 مليار و600 مليون دولار؛ متفوقاً على الاحتياطي الامريكي و155 بلداً في العالم وذلك حسب أحدث تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية.

العالم - إيران

وأشار أحدث تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية أشار الى حجم احتياطي دول العالم من الذهب والعملات الاجنبية، حيث بلغ احتياطي الجمهورية الاسلامية الايرانية من العملات الاجنبية والذهب نهاية عام 2017 أكثر من 132 مليار و600 مليون دولار، محتلاً المركز الـ19 بين 175 دولة في العالم.

وحسب التقرير، فإن احتياطي العملات الاجنبية والذهب لـ156 دولة في العالم اقل من ايران حيث يلاحظ بين اسماء تلك الدول امريكا واندونيسيا وتركيا والامارات والدنماراك والنرويج والسويد واستراليا وجنوب افريقيا وهولندا وقطر والكويت والنمسا وعشرات الدول.

وقد شهد سعر الدولار في ايران خلال الايام الاخيرة عدم استقرار حيث بلغ سعر صرف الدولار الامريكي 47000 ريال، وكان احد مخاوف المواطنين هو زيادة سعر الصرف وقلة احتياطي العملات في البلاد لكن الوثائق تشير الى انه لايوجد نقص لتلبية حاجة السوق من الطلب على الدولار واحتياطي البلاد يمكنه سد هذه الحاجة.

المصدر: وكالة تسنيم

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

مصر.. ارتفاع الاحتياطيات مع قفزة في حجم الدين الخارجي

الاحتياطيات الأجنبية للسعودية في أدنى مستوى منذ أبريل 2011

السيسي: الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر تقترب من 35 مليار دولار

رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي: خفض الهجرة سيبطىء النمو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إنتصار متوقع بالنقاط لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي

هنية: نرفض الوطن البديل ونرفض التوطين

النائب العام السعودي يكشف عن صفقة محتجزي الريتز

وثيقة.. ايران تطيح بأميركا باحتياطيها من العملات الأجنبية والذهب!

بيريز "البخيل" يصدم رونالدو!

قوى البحرين بصدد تدشين شعار الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير

المنامة تشن حملة اعتقالات تطال 20 مواطنا بينهم رجل دين

محافظ عدن يحذر من "دورة دم جديدة" سببها صراع أجنحة العدوان

أكبر سليماني: منطقة مكران لها دور استراتيجي في اقتصاد ايران

روسيا تدعو "هيئة المفاوضات السورية" للمشاركة في سوتشي

ريابكوف: المبادرة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي لن تأتي بنتائج إيجابية

بالفيديو... شجار بين أكراد وأتراك في مطار هانوفر!

ايران تقترح إنشاء تحالف مع روسيا وسوريا وباكستان والعراق ضد تحالف الاميركيين

أول تصريح من صنعاء على تغيير ممثل الأمم المتحدة في اليمن

بالفيديو..هذا ما فعله أب بابنته الرضيعة !!

مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء حكم السجن بحق نبيل رجب

شروط السعودية وحلفائها للتصالح مع قطر!

مصرع وجرح مرتزقة في البيضاء وتعز والجوف

العبادي: تركيا تعاملت بازدواجية في الملف الكردي

هزة أرضية بقوة 8 درجات تضرب جنوب شرق ألاسكا

الأکثر مشاهدة