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بالفيديو.. سمكة حية داخل "شيشة" تثير غضب مصريين!

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أثار مسؤولو كافية بمنطقة التجمع الخامس في مصر ، موجة من الاستياء والغضب بين المصريين ، عقب نشر مقطع فيديو يؤكد وضعهم لسمكة حية داخل شيشة الزبائن والتي تموت تدريجياً داخل الشيشة ، كنوع من أنواع الابتكار .

العالم - منوعات

وتداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” ، مقطع فيديو للظاهرة التى أغضبت الكثيرين وأثارت سخطهم، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل فوراً وغلق الكافية صاحب الفكرة الخالية من الإنسانية.

وأوضح أحد رواد الكافية، أن القائمين هناك يضعون السمكة داخل الشيشة قبل بداية البدء فى الشرب، ومن ثم بعد الاندماج فى الشرب وتغير الولعة تموت السمكة تدريجياً بنهاية الحجر.

وأعرب خالد شاكر، أحد رواد الكافية، عن استيائه الشديد بعد مشاهدته لتلك الظاهرة، مضيفاَ أنه غادر المكان على الفور بعد رؤيته لتلك الظاهرة، مطالبين جميع رواد الكافية بمغادرته.

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