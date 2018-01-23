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الإمارات: مجالات جوية بديلة التزاما بعدم التصعيد مع قطر

الإمارات: مجالات جوية بديلة التزاما بعدم التصعيد مع قطر
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول عسكري بسلاح الجو الإماراتي، الثلاثاء، أن الجيش تلقى توجيهات بعدم التصعيد مع قطر، التزاما بالأمن والسلم الإقليميين

العالم - قطر 

وأوضح العميد هلال سعيد القبيسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوظبي، أن الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية، لتفادي احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية.

وأكد أن الطائرات الإماراتية العسكرية للنقل غيرت مساراتها، واعتمدت مسارات بديلة، "على الرغم من توفر بيانات الرحلات لدى مراكز الملاحة الجوية، ومن بينها مركز قطر".

وتعقيبا على اعتراض طائرات حربية قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين، الأسبوع الماضي، عرض العميد الركن الطيار وقائع وخرائط وصور تبين مسارات الطائرة المدنية.

ورد القبيسي على مذكرة الاحتجاج القطرية إلى مجلس الأمن، قائلا إنها تضمن تناقضات في الشواهد، وتحريفا للقانون الدولي، "وما ورد فيها محض اتهامات باطلة".

وأوضح أن الإمارات أبلغت الجانب الأميركي بالاعتراض القطري الأخير للطائرتين المدنيتين، مؤكدا أن الجانب الأميركي قال إن الطائرات القطرية كانت في عمليات تدريب، وأضاف أنه لا يجوز لأي دولة أن تجري تدريبات تضع حياة المسافرين المدنيين في خطر.

وأشار العميد الطيار إلى أن طائرات إماراتية عسكرية للنقل سبق وأن تعرضت، 4 مرات، إلى حوادث مماثلة، واستفزازات واضحة، رغم حصول الطائرات على جميع التصاريح، والتزماها بالمسارات، وعرض بيانات رادار تبين الانتهاكات.

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