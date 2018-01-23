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سلفاكير يصل جنوب أفريقيا لمواصلة استبعاد رياك مشار

سلفاكير يصل جنوب أفريقيا لمواصلة استبعاد رياك مشار
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

يزور رئيس جنوب السودان الفريق سلفا كير حاليا جنوب افريقيا في محاولة للدفاع عن استبعاد منافسه السياسي الرئيسي وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار من الترتيبات المؤقتة المستقبلية.

العالم - أفريقيا

ويرافق الرئيس كير الذي وصل الجمعة الماضية الى جنوب افريقيا وزير الدفاع كول مانيانق ووزير مكتبه مايك دينق ووزير البترول ازيكيل لول.

وقال مساعد رئاسي – حسب سودان تربيون – ان الرئيس يزور جنوب افريقيا لسببين رئيسيين أولهما انه يريد أن يوصل رسالة موحدة وهي أن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ترغب في مواصلة إبقاء مشار خارج البلاد خلال الفترة الانتقالية لاتفاق السلام المعاد تنشيطه.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن تنفيذ اتفاق السلام يحتاج إلى تعاون وهذا ما يفتقر إليه مشار.

وأضاف (ان الرئيس سلفا كير يتعاون حاليا مع النائب الاول دينق وبسبب هذا التعاون حدث تحسن كبير في علاقات العمل وتقدم في تنفيذ اتفاق السلام).

وأضاف المساعد الرئاسي ان الرسالة الثانية التي اوصلها كير إلى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما هي مواصلة المحادثات مع مشار للتنديد بالعنف.

واضاف ان الرئيس كير والحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية يقبلان تمثيل فصيل مشار في الترتيبات المستقبلية ولكن ليس مشار بنفسه.

المصدر: وكالات

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