حظر النشر في التحقيقات مع المرشح المصري سامي عنان

العالم - مصر

وأصدر المدعي العسكري في مصر اللواء محمد الرويني قراراً بحظر النشر في التحقيقات الجارية في القضية رقم (1) لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، والمُقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وذلك عقب اعتقال رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، لإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة.



وشدد قرار حظر النشر على التنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذه، والإفادة بما يتم، إذ شمل "جميع الصحف، والمجلات القومية، والحزبية، اليومية، والأسبوعية المحلية، والأجنبية، وغيرها من النشرات، أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من المدعي العسكري بشأنها".

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