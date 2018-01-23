بالفيديو.. داعية سعودي يثير الجدل بعد تلميحه بقتل النساء المختلطات بالرجال!

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ويظهر مقطع الفيديو، الداعية المثير للجدل سعيد بن فروة، وهو يهاجم النساء اللواتي يختلطن بالرجال، مذكرًا خلال حديثه بقصة عمر بن الخطاب، حين شاهد زوجته واقفة بباب منزلها، فأخرج الرمح ليقتلها قبل أن يتضح له أن أفعى في المنزل أجبرتها على الخروج”.

وكان بن فروة يتحدث في مقاطع “سناب شات” تم تجميعها في فيديو واحد عن الاختلاط وما ترتديه بعض النساء، في الأماكن العامة من عباءات ضيقة تبرز الأجسام، إضافة لعدم ارتدائهن النقاب، قبل أن يحمل المسؤولية لأزواجهن وأهاليهن من الذكور، على حد وصفه.

ولم يتضح تاريخ تصوير تلك المقاطع، هذا وما إذا كانت مجتزئة من سياق أطول، بالرغم من كون الداعية بن فروة معروفًا بآرائه المثيرة للجدل وانتقاداته التي قادته إلى السجن العام الماضي.

وأوقفت الشرطة السعودية بن فروة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتنفيذ حكم قضائي نهائي بالسجن مدة شهر ونصف، بتهمة سب وتكفير الفنان ناصر القصبي، وقناة “إم بي سي” على خلفية مشاهد درامية من أحد المسلسلات.

يذكر أن السلطات السعودية قلصت منتصف العام 2016 صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت مخولة بإيقاف النساء غير المحتشمات، ضمن تطبيقهم قواعد مستمدة من تفسير السعودية للشريعة الإسلامية، كمنع الاختلاط بين الجنسين.

ومنذ ذلك الحين، شهدت المملكة انفتاحًا كبيرًا في مختلف المجالات، وتنظم هيئة الترفيه الحكومية، فعاليات فنية متواصلة، يحضرها الجنسان ولا يسمح لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنعها، في حين تراجعت انتقادات الدعاة لتلك الفعاليات.

ويقول المسؤولون السعوديون، إنهم يطبقون التفسير المتبع للشريعة الإسلامية قبل نحو 4 عقود، في إشارة لتراجعهم عن الأفكار الدينية والاجتماعية التي سادت منذ العام 1979، ويطلق عليها في السعودية اسم “الصحوة” التي توصف بالتشدد.

وقد يواجه بن فروة ملاحقة قانونية جديدة على آرائه التي ظهرت في الفيديو، لاسيما أنه انتقد نساءً لم يسميهن بسبب تصويرهن “سيلفي” مع فنان سعودي سماه ودعا عليه، وهو الفنان عبادي الجوهر الذي أحيا في الأيام الماضية حفلات في مناطق مختلفة من المملكة.

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