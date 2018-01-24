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كتلة "الدعوة تنظيم الداخل" يتحدث عن "مؤامرة تحاك بالكواليس" والسبب؟

كتلة
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشفت كتلة الدعوة/ تنظيم الداخل في العراق، الاربعاء، عن وجود ما سماها بـ"مؤامرة وتفاهمات داخلية تحاك بالكواليس" بين قوى سياسية للمضي بتأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات ستة اشهر حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

العالم - العراق

وقال رئيس الكتلة علي البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك بعض القوى السياسية التي افلست من محاولات تأجيل الانتخابات البرلمانية بذرائع مختلفة، ركزت جهودها الان على تأجيل الانتخابات المحلية لستة اشهر"، مبينا ان "تلك الاطراف التي ايقنت انها لن تكون موجودة بالبرلمان المقبل بدأت تبحث بحياكة المؤامرات بالكواليس لتحقيق مكاسب سياسية بغية البقاء ضمن الحكومات المحلية المقبلة من خلال اشتراط التصويت للمصادقة على موعد الانتخابات البرلمانية مقابل تاجيل الانتخابات المحلية".

واضاف البديري، أن "تاجيل الانتخابات المحلية معناه مضاعفة تخصيصات المفوضية لاجراء الانتخابات الى ضعفين وتغيير جميع الاليات التي اعتمدت من اوراق وصناديق لاجراء انتخابات مدمجة بموعد واحد"، لافتا الى ان "البرلمان ناقض نفسه حين صوت سابقا على دمج الانتخابات بموعد واحد واليوم يبحث عن فصلها الى موعدين مختلفين".

واشار البديري، الى ان "هناك اطرافا سياسية بالوسط والجنوب تشاطر تلك الاطراف الرغبة بالتأجيل وتبحث ايضا عن فصل الانتخابات بذريعة ان دمجها سيسبب ارباك للناخب"، عادا ذلك "استغفال للمواطن وتقليل من شأنه وكأن العراقيين لايعون بعد تجارب عديدة الية الانتخابات".

وحذر البديري من "خطورة اللعب بالنار والبحث عن تحقيق مصالح حزبية ومكاسب انتخابية على حساب المصلحة العامة".

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (21 كانون الثاني 2018) قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.

وصوّت البرلمان العراقي، في 7 اب 2017، على اعتماد مقترح الحكومة الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، وسط اعتراض وانسحاب كتل سياسية، وأقر تبعًا لذلك دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية. 

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