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 إيران تحتل المركز الـ 17 على قائمة اكبر اقتصادات العالم للعام 2017

 إيران تحتل المركز الـ 17 على قائمة اكبر اقتصادات العالم للعام 2017
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

نشر صندوق النقد الدولي أحدث تصنيفه لاقتصادات الدول حيث أشار إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج في إيران بحوالي 81 مليار دولار على أساس مؤشر القدرة الشرائية، ومثبتا إيران في المركز السابع عشر كأكبر الاقتصادات في العالم.

العالم - ايران

واشار صندوق النقد الدولي في أحدث تصنيف له إلى أن إيران استطاعت الحفاظ على المركز السابع عشر كأكبر الاقتصادات في العالم، مبينا أن إجمالي الإنتاج الداخلي في إيران على أساس مؤشر القدرة الشرائية قد بلغ حوالي 1630 مليار دولار محققا ارتفاعا ب 81 مليار دولار عن عام 2016 المنصرم.

وعلى أساس هذا التصنيف الذي شمل 193 دولة في العالم، فقد حافظت إيران على مركزها السابع عشر من حيث إجمالي الإنتاج الداخلي ومتفوقة على دول مثل استراليا، هولندا، أفريقيا الجنوبية، السويد وسويسرا.

وقد احتلت الصين المركز الأول في هذا التصنيف مع مجمل إنتاج داخلي بلغ 23 ألف مليار دولار؛ تبعتها الولايات المتحدة بمجمل إنتاج داخلي بلغ 19 مليار دولار بينما حلّت الهند ثالثة على قائمة التصنيف بمجمل إنتاج داخلي بلغ 9400 مليار دولار.

وقد توقّع هذا التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يرتفع مجمل الإنتاج الداخلي في إيران حوالي 94 مليار دولار خلال عام 2018 ليبلغ 1724 مليار دولار.

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