هل تفاجات بزيادة وزنك بين ليلة وضحاها... كيف تتخلص من هذه المشكلة؟

العالم - علوم وتكنولوجيا

في الحقيقة، أنت تعاني مما يسمى "الوزن الكاذب" أو من احتباس الماء في جسمك، بحسب ما أظهرت نتائج دراسة أجرتها عيادة "مايو كلينيك الأميركية".

فقد وجد الباحثون أن هذه المشكلة تسبب اكتساب ما لا يقل عن كيلوغرامين. ولتجنب ذلك نصح الباحثون بضرورة تجنب تناول الأطعمة الغنية بالملح لأن الصوديوم يسبب احتباس الماء والانتفاخ.

كما دعوا إلى تناول مأكولات تحتوي على البوتاسيوم، مثل الموز والسبانخ والرمان. فهذا المكوّن يزيد الرغبة في التبول ويساهم بالتالي في إخراج الماء من الجسم.

ونبهوا أيضاً إلى أهمية الحدّ من تناول النشويات المصنعة لأن هذا يحدّ من قدرة الجسم على التخلص من الصوديوم المسبب لزيادة الوزن الكاذبة. وأشاروا إلى ضرورة شرب كمية كافية من الماء يومياً.

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