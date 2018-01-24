تعرف على المنظومة المضادة للصواريخ “بريزيدينت-إس” في سوريا

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وأول من حصل على هذه المنظومة وزود بها “مي-17″ هي القوات الجوية الصربية. وفي الآونة الأخيرة ظهرت في الإنترنت صورة لـ”مي-26تي2” الجزائرية المزودة أيضا بمنظومة “بريزيدينت-إس”.

وترصد المنظومة الروسية بفعالية الطائرات والمروحيات المشعة باستخدام الرادار أو وسائل التوجيه الليزرية.

وعندما يتضح أن العدو وجه أسلحته إلى الهدف، تقوم منظومة “بريزيدينت” بتشغيل أنظمة ومجمعات الحماية الإلكترونية والبصرية. وقد تطلق أهداف حرارية كاذبة أو محطات ليزرية خاصة وتعطل رؤوس الصواريخ الموجهة لعدة صواريخ تحلق من اتجاهات مختلفة.

المصدر : سبوتنيك

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