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مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يغلق مدخل بيت عينون شمال الخليل قبل قليل
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الخروج أو الدخول إلى بلدة نحالين غرب بيت لحم وتخضع المركبات للتفتيش
مراسل العالم : إحراق آليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان السعودي خلال العملية وسقوط عدد من القتلى والجرحى
مراسل العالم : قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية ينفذون عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في حبل الالبان وجبل العرفاء بمديرية خب والشعف بالجوف
مصادر فلسطينية : تحليق الطيران الحربي الصهيوني في أجواء قطاع غزة بشكل مكثف
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الاسرائيلي تسلم الأسيرين المحررين "سامر أبو عيشة وباسل أبو دياب" قراراً بالإبعاد عن شارع صلاح الدين وباب العامود بالقدس المحتلة لمدة أسبوعين، بعد إخضاعهما للتحقيق اليوم
مراسل العالم في تعز : غارتان لطيران العدوان السعودي على مدارس العمري في مديرية ذباب
مراسل العالم في القدس : أنباء عن عملية دهس قرب حاجز "الزعيم" شرق القدس المحتلة
مراسل العالم في اليمن : مقتل عنصرين من مرتزقة العدوان السعودي بعمليات قنص في وادي شواق بمديرية الغيل بالجوف
مراسل العالم في اليمن : تدمير آلية عسكرية للجيش السعودي في قرية مجازة بعسير بقذائف المدفعية
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الخروج أو الدخول إلى بلدة نحالين غرب بيت لحم وتخضع المركبات للتفتيش
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش
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