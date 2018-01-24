مساع في ايران لحل مشاكل المؤسسات المالية المفلسة

العالم - ايران

وقال محسني ايجئي في اجتماع كبار المسؤولين بالجهاز القضائي حول قضية المؤسسات المالية والائتمانية: اولا يجب ان نقول ان الحدث الذي وقع كان ينبغي ان لا يحدث، فقد عانى العديد من المواطنين من هذه المشكلة، والنقطة الاخرى فان جميع المسؤولين في الحكومة ومجلس الشورى والسلطة القضائية يبذلون جهودهم في الوقت الحاضر حتى لا تتكرر هذه القضية مرة اخرى، وان يتم حلها لصالح المودعين، والسعي قدر المستطاع ان لا تضيع حقوق ايا منهم.

واشار مساعد رئيس السلطة القضائية الى ان جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها المؤسسات المالية الائتمانية لا تكفي لسداد الديون التي بذمتها، لافتا الى السعي للحصول على خط ائتماني ومساعدة من البنك المركزي والمؤسسات الاخرى في هذا المجال، كما ان رؤساء السلطات الثلاث عقدوا اجتماعا لبحث هذا الموضوع، وعرفوا ممثلين عن السلطة القضائية والحكومة ومجلس الشورى لمتابعة الموضوع.

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