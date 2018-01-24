طوكيو لواشنطن: رحلات مروحياتكم زادت عن حدها!

العالم - أسيا و الباسفيك

وجاءت تصريحات الوزير في مؤتمر صحفي اليوم بعد حادث الهبوط الإضطراري لطائرة هليكوبتر أمريكية، واصفا الحادث بأنه"أمر زائد عن حده".



يذكر أن هذا هو الحادث الثالث، ومن بين الحوادث التي وقعت مؤخرا، هبوط مروحية نقل تابعة لمشاة البحرية الأمريكية اضطراريا على شاطئ في أوكيناوا بسبب عطل فني، وقبل ذلك سقطت نافذة زجاجية من طائرة عسكرية على ملعب مدرسة في الجزيرة.

وتزيد هذه الحوادث من حدة المعارضة العامة للوجود الأمريكي هناك.



بدوره طالب وزير الخارجية تارو كونو السفير الأمريكي لدى اليابان وليام هاجرتي باتخاذ "إجراءات شاملة" حول هذا الموضوع.

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