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قيادي ألماني معاد للمسلمين يعتنق الإسلام!

قيادي ألماني معاد للمسلمين يعتنق الإسلام!
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن قيادى بارز فى حزب ألمانى معروف بتوجهاته المناهضة للإسلام إعتناقه الدين الإسلامى.

العالم - أوروبا

وذكرت ذلك صحيفة" تاجز شبيجل" الألمانية على صفحتها الإلكترونيه، مشيرة إلى أن أرتور فاجنر عضو قيادة "حزب البديل من أجل ألمانيا" بولاية براندنبورج وهو الحزب اليمينى الشعبوى المعادى للإسلام والمسلمين قد أعلن إسلامه.

وحسب الصحيفة الألمانية فإن فاجنر كان معروفا بمواقفه المتشددة من المسلمين واللاجئين.

وحول قراره بظروف إعتناقه الإسلام إكتفى فاجر بالقول للصحيفة "إنه قرار شخصى ولا أريد التحدث عن ذلك". واستطرد قائلا إنه لم يتعرض لضغوط من قبل الحزب تجبره على الانسحاب أو الاستقالة من قيادة الحزب على خلفية هذا القرار.

أما المتحدث باسم الحزب دانيل فريسه فقال من جانبه للصحيفة نفسها إن اعتناق فاجنر للإسلام لا يشكل مشكلة للحزب. وأضاف: "لا أعتقد أن ذلك يعد مشكلة عند أغلبية أعضاء الحزب". وأشار إلى أن هناك أعضاء مسلمون أيضا فى حزب البديل من أجل ألمانيا.

 

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