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محمدي:

من المحتمل ازدياد عدد الحجاج الايرانيين بموسم الحج القادم

من المحتمل ازدياد عدد الحجاج الايرانيين بموسم الحج القادم
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس مؤسسة الحج والزيارة الايراني حميد محمدي انه من المحتمل ازدياد عدد الحجاج الايرانيين الى 90 الف حاج خلال موسم الحج القادم.

العالم - ايران

وقال محمدي قال في حديث له ان حصة الحجاج الايرانيين خلال مناسك الحج العام الماضي  كانت 79 الف و 900 حاج مقارنة مع سكان البلاد، ووفقا للاتفاق الذي تم مع السعودية  فان هذا العدد  ازداد بنسبة  3.5 بالمائة  ليصل الى  82 الف و 800 حاج خلال  موسم الحج القادم.

واشار رئيس مؤسسة الحج والزيارة الايراني الى مفاوضاته الاخيرة مع مسؤولي وزارة الحج السعودية  واضاف: خلال المفاوضات طلبنا  زيادة 5 الاف حاج آخر، واذا تحقق ذلك سيصل العدد الى 90 الف حاج.

وتابع: خلال المفاوضات  التي جرت مع وزير ومسؤولي شؤون الحج في السعودية تابعنا بشكل جاد مطالبنا بشان حادثتي منى ومسجد الحرام لاحقاق حقوق الشهداء والجرحى.

ولفت محمدي الى تاكيد مؤسسة الحج والزيارة الايرانية وسائر المسؤولين في البلاد على توفير أمن وعزة وكرامة الحجاج الايرانيين مبينا ان هذا الطلب تم درجه في نص الاتفاق كالحج الماضي.

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