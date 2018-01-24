هذا ما اكده ملك الاردن لنيجيرفان بارزاني..

العالم - العراق

وقالت رئاسة حكومة منطقة كردستان العراق في بيان إن رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني التقى بالملك الأردني عبد الله الثاني على هامش منتدى دافوس في سويسرا، مبينة أن "الجانبين بحثا العلاقات بين أربيل وعمان".

وأعرب الملك الاردني بحسب البيان عن استعداد بلاده لتعزيز وتوطيد علاقاتها مع منطقة كردستان على كافة الاصعدة، مشيدا بموقف حكومة كردستان في ايواء اعداد كبيرة من النازحين واللاجئين.

وأكد الملك "دعم الاردن للحوار بين اربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما بموجب الدستور العراقي"، مشددا على أهمية أن تبذل منطقة كردستان محاولاتها لتوضيح مواقفها لدى المجتمع الدولي.

من جانبه قدم بارزاني، بحسب البيان "نبذة للملك الأردني عن الاوضاع السياسية والانسانية التي تشهدها المنطقة وعن لقائه الأخير مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي واجتماعات فرق اربيل وبغداد"، واصفاً اياها بـ"البداية الجيدة لتدشين الحوار بين الجانبين".

وأكد بارزاني التزام منطقة كردستان بالدستور العراقي، معتبراً "دور المملكة الاردنية والملك في حث الجانبين على الحوار امراً ضرورياً".

المصدر: السومرية

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