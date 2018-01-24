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أ ف ب:ترامب يؤكد استعداده للخضوع لاستجواب "تحت القسَم" في ملف التدخل الروسي
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد القاضي من الخليل بعد اعتقال استمر 12 عاماً
مراسل العالم : إطلاق صاروخين نوع زلزال 2 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي وآلياتهم بمنطقة عيدة في جبهة نهم
وزارة الخارجية الاميركية تؤكد مقتل اربعة اميركيين في الهجوم على فندق بالعاصمة الافغانية كابول
مصدر كردي لقناة العالم ينفي التوصل لاتفاق حول دخول الجيش السوري لعفرين
وكالة الانباء الكورية الشمالية: بيونغ يانغ تقول ان علينا تحطيم كل التحديات ضد جمع شمل شبه الجزيرة الكورية
وكالة الانباء الكورية الشمالية:كوريا الشمالية تقول للكوريين علينا تطوير التواصل والسفر والتعاون بين الكوريتين
رويترز:بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقول إنها قلقة إزاء تقارير عن "عمليات إعدام وحشية ومشينة" في بنغازي جرت الأربعاء
مراسلة العالم: الجيش التركي يقصف منطقة ام الجلود شمال منبج بريف حلب
مراسل العالم:الجيش السوري يخوض اشتباكات ضد المسلحين بعد محاولتهم الهجوم على محاور في بلدة كنسبا بريف اللاذقية
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد القاضي من الخليل بعد اعتقال استمر 12 عاماً
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.