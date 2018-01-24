القاهرة: العملية العسكرية التركية في سوريا تهدد الحل السياسي

العالم - مصر

ويعتبر شكري أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي تفشل جهود القضاء على الإرهاب في سوريا.

وشدد الوزير المصري، على أهمية دعم تطلعات الشعب السوري وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته، مؤكدا على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن أنقرة كانت قد أطلقت مساء السبت 20 يناير، عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في مدينة عفرين بريف حلب شمالي سوريا، وأسمتها "عملية غصن الزيتون".

وتؤكد أنقرة أن العملية تستهدف أيضا تنظيم "داعش" الإرهابية في المنطقة.

المصدر: وكالات

