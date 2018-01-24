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القاهرة: العملية العسكرية التركية في سوريا تهدد الحل السياسي

القاهرة: العملية العسكرية التركية في سوريا تهدد الحل السياسي
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال اتصال هاتفي، أن استمرار العملية التركية شمالي سوريا يشكل تهديدا لآفاق الحل السياسي للأزمة هناك.

العالم - مصر

ويعتبر شكري أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي تفشل جهود القضاء على الإرهاب في سوريا.

وشدد الوزير المصري، على أهمية دعم تطلعات الشعب السوري وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته، مؤكدا على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن أنقرة كانت قد أطلقت مساء السبت 20 يناير، عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في مدينة عفرين بريف حلب شمالي سوريا، وأسمتها "عملية غصن الزيتون".

وتؤكد أنقرة أن العملية تستهدف أيضا تنظيم "داعش" الإرهابية في المنطقة.

 

المصدر: وكالات
 

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