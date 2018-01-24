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إسقاط طائرة تجسس للعدوان السعودي في سماء مأرب

إسقاط طائرة تجسس للعدوان السعودي في سماء مأرب
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية مساء يوم الأربعاء طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان في محافظة مأرب.

العالم - اسيا والباسفيك 

وأفاد مصدر عسكري  أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت بعون الله من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان في سماء مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب.

جدير بالذكر أن الدفاعات الجوية أسقطت في 30 من ديسمبر الماضي طائرة تجسس تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة.

وسبق أن أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية عشرات الطائرات التجسسية المعادية، من ضمنها إسقاط طائرة مُسَيَّرة أمريكية من إم كيو ريبر الأكثر تطورا في العالم في منطقة جدر شمال العاصمة صنعاء مطلع أكتوبر الماضي.

المصدر : قناة المسيرة 

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