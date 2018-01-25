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هيئة المسح الجيولوجي الأميركية:زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب منطقة في البحر قبالة ساحل روسيا الشرقي

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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