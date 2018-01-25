مادورو يعلن رسميا ترشحه لولاية رئاسية ثانية

العالم - الأميرکيتان

وأكد مادورو فى اجتماع مع عمال قطاع النقل موافقته على الترشيح للرئاسة للفترة 2019 – 2025 حسبما جاء في موقع روسيا اليوم الاخباري.

وكان مادورو قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، استعداده لإعادة ترشيح نفسه من جديد للانتخابات القادمة في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، إذا ما صدّق على ذلك ممثلو الحزب الاشتراكي المتحد الحاكم وحلفاؤهم وقطاع الشباب.

وتولى مادورو، الذي شغل منصب نائب الرئيس في حكومة الراحل هوغو تشافيز، منصبه كرئيس للبلاد في مارس/آذار 2013 بعد وفاة الأخير بمرض السرطان.

وفي أبريل / نيسان من العام ذاته، فاز مادورو في الانتخابات الرئاسية، على مرشح المعارضة إنريك كابريلس.

وأعلن مادورو أمس الأربعاء أن اسم مرشح الحكومة الحالية لرئاسة البلاد في الانتخابات القادمة، سيتم تحديده يوم 4 فبراير/شباط المقبل في "مؤتمر الوطن العظيم".

وقررت الجمعية الوطنية التأسيسية لفنزويلا، إجراء انتخابات رئاسية قبل 30 أبريل/نيسان المقبل وليس في نهاية العام كما كان مقررا سابقا. ويجب أن تحال هذه المبادرة الآن إلى المجلس الوطني للانتخابات، الذي ينظم الانتخابات في البلاد.

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