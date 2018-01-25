بوتين يكشف عن طريقة لرفع مستوى التعليم الإسلامي في روسيا

العالم - اوروبا

وقال بوتين في اجتماع مع مفتي المنظمات الدينية المركزية للمسلمين الروس، وقادة الأكاديمية الإسلامية البلغارية: "فيما يتعلق بالأنشطة الدولية، وأعتقد أن هذه مسألة مثيرة جدا للاهتمام، صحيح جدا وليس عبثا، إنهم يطلبون منكم المساعدة والدعم، في الواقع، لآن التعليم الإسلامي مزدهر لدينا وممتد إلى بلدان أخرى".

وكشف الرئيس بوتين عن خطوات لرفع مستوى التعليم الإسلامي وهي دعمه من خلال الجامعات الحكومية الكبرى. وقال "سوف ندعم بالتأكيد المزيد من التعليم الإسلامي ... وسنواصل دعمنا من خلال الجامعات الحكومية الكبرى". وأضاف:" هناك شيء آخر وهو فرض التعاون بين المرافق الإسلامية السوفيتية لكي ترتقي لمستويات جديدة".

وقبل الاجتماع مع المفتيين، اطلع بوتين على نسخة ماكيت عن الأكاديمية الإسلامية البلغارية، التي افتتحت في 4 سبتمبر/أيلول 2017 في مدينة بولغار في تتارستان. , يتم في هذه الأكاديمية تعليم وتدريب الطلاب في تخصصات "الشريعة الإسلامية" و"الفكر الإسلامي والعقيدة".

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