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حماس :دعوة بعض العرب لعودة المفاوضات بين السلطة والاحتلال يمثل محاولة لتمرير قرار ترامب والتنازل عن القدس
طائرات تركية من طراز أف-16 تقصف مواقعا كردية على الحدود السورية - التركية بالقرب من كيليس
الأمم المتحدة: نحو 13 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات هذه السنة
مصادر إسرائيلية: محمود عباس يشتري طائرة خاصة بقيمة 50 مليون دولار
إصابة عدد من جنود الاحتلال بعد صدم دوريتهم فجر اليوم من شاحنة فلسطينية في بلدة تقوع جنوب بيت لحم، والاحتلال يعتقل سائقها
مراسل العالم: اشتباكات بين العناصر المسلحة والاكراد بالقرب من تل رفعت بريف عفرين
طيران العدوان السعودي يشن غارة على تبة الضنين في بير باشا وغارة على قسم 14 أكتوبر في مفرق شرعب
مراسل العالم: مصرع 3 مسلحين من "الجيش الحر" خلال اشتباكاتٍ مع داعش على جبهة "السليخة" بحي التضامن جنوب دمشق
وصول وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري إلى مبنى الأمم المتحدة للقاء ستيفان دي ميستورا ضمن محادثات فيينا
مقتل ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة السوق بجبهة نهم
مصادر إسرائيلية: محمود عباس يشتري طائرة خاصة بقيمة 50 مليون دولار
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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