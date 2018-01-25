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حماس :دعوة بعض العرب لعودة المفاوضات بين السلطة والاحتلال يمثل محاولة لتمرير قرار ترامب والتنازل عن القدس

الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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