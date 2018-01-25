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مصادر فلسطينية : السفارة الامريكية بدأت بنقل معدات منها في تل أبيب الى فندق بالقدس وذلك تهميداً لنقلها لمقر السفارة لاحقاً.
مراسل العالم : طيران العدوان السعودي شن 3 غارات في منطقة الدفاع الجوي ومقر اللواء 35 بالمطار القديم شمال غرب مدينة تعز
مراسل العالم : قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تستعيد مناطق واسعة باليتمة بمديرية خب والشعف بالجوف وتكبد المرتزقة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى
مراسل العالم : استشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي استهدف منزلا في منطقة عصيفرة بتعز
حماس :دعوة بعض العرب لعودة المفاوضات بين السلطة والاحتلال يمثل محاولة لتمرير قرار ترامب والتنازل عن القدس
طائرات تركية من طراز أف-16 تقصف مواقعا كردية على الحدود السورية - التركية بالقرب من كيليس
الأمم المتحدة: نحو 13 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات هذه السنة
مصادر إسرائيلية: محمود عباس يشتري طائرة خاصة بقيمة 50 مليون دولار
إصابة عدد من جنود الاحتلال بعد صدم دوريتهم فجر اليوم من شاحنة فلسطينية في بلدة تقوع جنوب بيت لحم، والاحتلال يعتقل سائقها
مراسل العالم: اشتباكات بين العناصر المسلحة والاكراد بالقرب من تل رفعت بريف عفرين

مراسل العالم : قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تستعيد مناطق واسعة باليتمة بمديرية خب والشعف بالجوف وتكبد المرتزقة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى

الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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