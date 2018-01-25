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وزارة الامن الايرانية: ضبط شحنتي متفجرات شرقي وغربي البلاد

وزارة الامن الايرانية: ضبط شحنتي متفجرات شرقي وغربي البلاد
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الامن الایرانیة في بیان لها ، ان القوات الامنیة المنتسبة الیها تمكنت من ضبط شحنتین من المتفجرات والمعدّات التي كانت قد نقلت الى البلاد بهدف تنفیذ عملیات ارهابیة وتفجیرات واسعة في الاماكن العامة، وافشال هذا المخطط.

العالم - ايران

واوضح البیان انه خلال المرحلة الاولى من (هذه) العملیة، فقد تم كشف وضبط 23 قنبلة جاهزة للتفجیر من فئة القنابل القابلة للتحكم عن بعد والتی كانت قد نقلت الى ایران من الجانب الشرقي وبتوجیه من الاجهزة الاستخباریة السعودیة للقیام باجراءات مؤذیة واثارة الفوضى في المحافظات الشرقیة للبلاد.

وفي المرحلة الثانیة من عملیات قوات وزارة الامن،بحسب البیان، فقد تمكنت من ضبط اجهزة ومعدات مستخدمة في صناعة القنابل بما یشمل المتفجرات ومادة الـ تي ان تي، والشرائح المتفجرة، اضافة الى 150 قطعة من الصواعق الالكترونیة التی تعود الى احدى الزمر الانفصالیة الارهابیة في مدینة مریوان (بمحافظة كردستان غرب).

وكانت بحوزة هذه الزمرة التی تسلّلت عبر كردستان العراق بهدف القیام بتفجيرات داخل البلاد، ایضا 41 قنبلة یدویة و31 مخزنا لسلاح الكلاشنكوف، و4 قذائف 'ار بی جی'، فضلا عن قطعات من السلاح الحربی.

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