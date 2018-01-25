شاهد.. الملك سلمان يلعب "البلوت" مع مستشاريه تاركا شؤون البلاد لإبنه!

العالم - السعودية

ووفقا للفيديو المتداول، فقد جلس الملك سلمان على طاولة مخصصة للعب وهو يستمع لطفل أحد مستشاريه وهو يلقي له قصيدة “مدح”، ليقوم بعدها بدعوة بعض الحضور للعب معه.

ويأتي هذه الفيديو بعد أشهر قليلة من كشف “العهد الجديد” حول إدمان الملك سلمان للعبة “البلوت”.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات سابقة تعود لشهر سبتمبر/أيلول الماضي في حينها: ” لمن يسأل عن الملك؟ الملك حاليا يقضي معظم وقته في لعب البلوت مع أصحابه القديمين من الرياض ولعدة ساعات، تخيل بلوت ثم غداء ثم بلوت ثم عشاء وهكذا”.

واضاف في تدوينة أخرى: ” أما شؤون الحكم فلا يدري عنها وقد سلمها لمحمد ولك أن تتخيل أن جميع الأوامر الملكية التي كنت تقرأها هي من محمد بالرغم من وجود توقيع واسم سلمان”.

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