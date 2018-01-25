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تجنب هذا النظام الغذائي كي لا تصاب بسرطان القولون

تجنب هذا النظام الغذائي كي لا تصاب بسرطان القولون
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

العالم - منوعات

أفادت دراسة أمريكية بأن من يتناولون الأطعمة المرتبطة بالالتهابات المزمنة مثل اللحوم الحمراء والحبوب المعالجة بكثرة ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون مقارنة بمن يتجنبون هذه المأكولات.

درس الباحثون بيانات مسح أمريكي، سجلت على مدى عقدين من الزمان حول العادات الغذائية وتشخيص الإصابة بالسرطان بين 74246 ممرضة و46804 رجلا من العاملين في مجال الصحة. وقسم الباحثون المشاركين إلى خمس مجموعات وفقا لما يحتويه نظامهم الغذائي اليومي من مكونات يمكن أن تسهم في الإصابة بالالتهابات، بحسب ما نقلته "رويترز".


وكتب الباحثون في دورية "جاما" لطب الأورام يقولون إن من كانوا يتبعون خلال الدراسة نظاما غذائيا تزيد فيه احتمالات الإصابة بالالتهاب كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 32 في المئة مقارنة بالآخرين.

وقال فريد تابونغ، وهو كبير الباحثين في الدراسة وباحث في كلية "تي.إتش تشان" للصحة العامة ومستشفى "بريغهام آند وومنز"، في مدينة بوسطن "نمط النظام الغذائي هذا الذي تزيد فيه احتمالات الإصابة بالالتهاب يتضمن تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة والأحشاء الحيوانية والحبوب المعالجة والمشروبات السكرية والقليل من الشاي والقهوة والخضروات البرتقالية والورقية الخضراء".

وخلصت الدراسة إلى أن الصلة بين النظام الغذائي الذي تزيد فيه احتمالات الإصابة بالالتهاب وخطر الإصابة بسرطان القولون ظلت قائمة في كل المواضع التشريحية التي يمكن أن تحدث فيها الأورام باستثناء المستقيم عند النساء.

وكانت دراسات سابقة قالت إن التاريخ العائلي وتاريخ إصابة الشخص بالأورام وأمراض معينة مثل التهاب القولون التقرحي وعدم الفحص كلها من بين عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون.

ويرتبط عدم التدخين والحفاظ على وزن طبيعي وتناول الأسبرين بالحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.  

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