"ملخص"... الرموز القادة المعتقلون في البحرين

قد صدرت بحقهم احكام قاسية تراوحت على خلفية اتهامات كيدية كما يقول ناشطون .

ويعاني الرموز القادة المعتقلون من اوضاع صحية صعبة نتيجة سياسة المعاملة السيئة التي تتبعها السلطات بحقهم.فهم محرومون من العلاجعلما ان بعضهم يعاني من امراض مزمنة وسرطانية.

الضيوف:

Politicalaffiliation

يوسف ربيع- ناشط حقوقي بحريني

ابراهيم الدمستاني- ناشط حقوقي بحريني

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http://www.alalam.ir/news/3314916