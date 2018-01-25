"ملخص"... الرموز القادة المعتقلون في البحرين

قد صدرت بحقهم احكام قاسية تراوحت على خلفية اتهامات كيدية كما يقول ناشطون .
ويعاني الرموز القادة المعتقلون من اوضاع صحية صعبة نتيجة سياسة المعاملة السيئة التي تتبعها السلطات بحقهم.فهم محرومون من العلاجعلما ان بعضهم يعاني من امراض مزمنة وسرطانية.
الضيوف:
Politicalaffiliation
يوسف ربيع- ناشط حقوقي بحريني
ابراهيم الدمستاني- ناشط حقوقي بحريني
لمشاهدة الفیدیو علی الفیسبوک عبر الرابط:
https://www.facebook.com/alalamarabic/videos/1844671105569696/
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/news/3314916